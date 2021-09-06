الذهب يرتفع قرب أعلى مستوى في 6 أسابيع

الذهب يرتفع قرب أعلى مستوى في 6 أسابيعارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، لتحوم حول ذروة شهرين ونصف الشهر بعد أن أثارت بيانات للوظائف الأميركية مخيبة للتوقعات الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما ينتظر لفترة أطول قليلا لتقليص تدابيره التحفيزية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1827.82 دولار للأونصة، وفي الجلسة السابقة، ارتفعت الأسعار لأعلى مستوياتها منذ 16 يونيو/حزيران في 1833.80 دولار.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1829.60 دولار.

ويحوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في شهر مقابل عملات مناظرة رئيسية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 24.78 دولار للأونصة. وزادت الأسعار 3.4% في الجلسة السابقة، في أكبر زيادة بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ أوائل مايو/أيار.

وتراجع البلاتين 0.2% إلى 1023.06 دولار، بينما صعد البلاديوم 0.3% إلى 2429.44 دولار.