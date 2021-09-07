أبرز مباريات الثلاثاء 7 سبتمبر

يلتقي المنتخب الوطني السعودي مع شقيقه العماني ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر ،وتلعب مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، في قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا،وفيما يلي اهم مباريات الثلاثاء 7 سبتمبر :

تصفيات أوروبا لكأس العالم 19:00 أذربيجان X البرتغال 21:45 فرنسا X فنلندا 21:45 هولندا X تركيا تصفيات آسيا لكأس العالم 14:00 كوريا الجنوبية X لبنان 19:00 عمان X السعودية 19:00 سوريا X الإمارات 21:00 العراق X إيران 18:00 الصين X اليابان تصفيات أفريقيا لكأس العالم 16:00 زامبيا X تونس 19:00 كونغو X السنغال 22:00 بوركينا فاسو X الجزائر 22:00 أنغولا X ليبيا 22:00 السودان X غينيا بيساو

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