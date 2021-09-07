وزيرا خارجية البحرين وتركيا يبحثان تطوير العلاقات إلى ”مستويات أشمل”

بحث وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، سبل تعزيز العلاقات بين بلديهما والوصول بها إلى ”مستويات أشمل“.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزيرين، نقلت تفاصيله وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، يوم الثلاثاء.

وقالت الوكالة إن الزياني، وأوغلو، استعرضا خلال الاتصال ”العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين والجمهورية التركية، وما تتسم به من تطور ونمو“.

وأضافت أن الوزيرين بحثا ”سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك والارتقاء بها إلى مستويات أشمل، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين“.

كما تم خلال الاتصال بحث عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة ”بنا“.

وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أكد في وقت سابق، ”العلاقات الطيبة والوثيقة“ بين البحرين وتركيا.

واستعرض ملك البحرين، خلال لقائه سفيرة أنقرة لدى المنامة، في قصر الصخير، الأحد الماضي، ”مسار العلاقات الطيبة الوثيقة بين البلدين“.

ونوه بـ“المستوى المتقدم الذي وصلت إليه هذه العلاقات وما يشهده التعاون المشترك من نمو وتطور على جميع المستويات“.

وأعرب عن ”تقديره لما تبذله السفيرة من جهود طيبة لتوثيق وتطوير العلاقات البحرينية التركية والدفع بها إلى آفاق أرحب، متمنيا لها دوام التوفيق.

ومن جانبها، أعربت سفيرة تركيا عن ”شكرها وتقديرها“ لملك البحرين ”لما يوليه من حرص واهتمام بتعزيز علاقات الصداقة المميزة بين البلدين في كل المجالات“، وفقا لوكالة ”بنا“.