تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولارتراجعت أسعار الذهب اليوم، مع صعود الدولار، لكن تجدد الرهانات على أن المركزي الأمريكي قد يسير ببطء في تقليص برنامجه التحفيزي أبقت المعدن قرب أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر.

وتراجعت أسعار الذهب في العقود الفورية بنسبة 0.33 بالمائة إلى 1817.19 دولار للأونصة، وكانت الأسعار سجلت يوم الجمعة الماضي أعلى مستوى منذ 16 يونيو 2021 عند 1833.80 دولار.

ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.86 في المائة إلى 1818 دولار للأونصة.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، وهو ما يقلص شهية حائزي العملات الأخرى على شراء المعدن الأصفر

