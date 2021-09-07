رئيس الوزراء الفلسطيني يحمل إسرائيل مسؤولية حياة الأسرى الفارين من سجن جلبوع 

حمل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الأسرى الذين تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع وأشاد بما قاموا به.

وقال اشتية في لقاء مع الصحفيين في مكتبه برام الله إن "من حق كل أسير أن أن يخرج من السجن بأي طريقة" وأضاف "نحمل إسرائيل مسؤولية أرواح أبنائنا الستة".

وتواصل قوات أمنية إسرائيلية عمليات البحث عن الأسرى الذين تمكنوا من الفرار خارج السجن عبر عملية شبهها كثيرون بأفلام هوليوود، وهو ما ترك سلطات سجن جلبوع تحدق في الفتحة التي أحدثوها في أرضية الزنزانة ودفع الفلسطينيين للاحتفال في الشوارع.

وكان نادي الأسير الفلسطيني أعلن أن السلطات الإسرائيلية اتخذت إجراءات عقابية بحق معتقلي الجهاد الإسلامي في السجون الإسرائيلية التي ينتمي إليها خمسة من الهاربين بينما السادس قيادي سابق في كتائب شهداء الأقصى الذراع المسلحة لحركة فتح.