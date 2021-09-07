تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار
تراجعت أسعار الذهب اليوم، مع صعود الدولار، لكن تجدد الرهانات على أن المركزي الأمريكي قد يسير ببطء في تقليص برنامجه التحفيزي أبقت المعدن قرب أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر.
وتراجعت أسعار الذهب في العقود الفورية بنسبة 0.33 بالمائة إلى 1817.19 دولار للأونصة، وكانت الأسعار سجلت يوم الجمعة الماضي أعلى مستوى منذ 16 يونيو 2021 عند 1833.80 دولار.
ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.86 في المائة إلى 1818 دولار للأونصة.
وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، وهو ما يقلص شهية حائزي العملات الأخرى على شراء المعدن الأصفر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.