العالول يطلع سفير ألمانيا على آخر المستجدات السياسية

أطلع نائب رئيس حركة "فتح" محمود العاول، ممثل جمهورية ألمانيا لدى دولة فلسطين أليفر أوفتشا، على آخر المستجدات السياسية، التي تحيط بالقضية الفلسطينية والإنتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
وأكد العالول خلال اللقاء، أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية الموقف الألماني من الإستيطان وكل المعيقات التي تحول دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967.
من جانبه، أكد السفير أوفتشا، دعم بلاده المتواصل لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بتحقيق قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، ورفضها سياسات الإستيطان وكل الخطوات أحادية الجانب، التي تقوض حل الدولتين.
وشدد على ضرورة وأهمية تعزيز الحياة الديمقراطية والإنتخابات، وثمن قرار الذهاب إلى إنتخابات المجالس المحلية.
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