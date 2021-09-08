الرئاسة العامّة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبويّ تؤكد الجاهزيّة التامّة لاستقبال (70)...

أكّد مساعد الرئيس العامّ المكلّف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمّد المحيميد، جاهزيّة الرئاسة العامّة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبويّ بمختلف وكالاتها لاستقبال ضيوف الرحمن والاستعداد التامّ لاستقبال 70 ألف معتمر في اليوم من داخل المملكة وخارجها، مع تقديم منظومة متكاملة من الخدمات، وتسخير إمكانات وكالات الرئاسة وإداراتها المختلفة، واستعداداتها البشريّة والتشغيليّة بشكل دائم، مع اتّباع كافّة الإجراءات الاحترازيّة والوقائيّة.
وأوضح أنّه جرى تهيئة جميع أروقة المسجد الحرام وصحن المطاف والساحات وجاهزيّتها قبل توافد المعتمرين، مشيرًا إلى استعداد جميع القيادات الميدانيّة بالمسجد الحرام وأنّه سيتمّ متابعة وتقويم أداء الخطط التشغيليّة لتحقيق الأهداف وتوفير بيئة آمنة وسليمة، لتمكين ضيوف الرحمن من أداء عبادتهم بكلّ يسر وسهولة.
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