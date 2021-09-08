اشتية يبحث مع ممثلة كندا التطورات السياسية وتعزيز التعاون

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء مع الممثل الكندي لدى دولة فلسطين السيدة روبن ويتلوفر، تعزيز التعاون المشترك، وأطلعها على آخر المستجدات السياسية.

واستعرض رئيس الوزراء الوضع المالي الصعب الذي تمر به الحكومة نظرا لتوقف الدعم الخارجي، بالإضافة الى استمرار الخصومات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة، مطالباً المجتمع الدولي للتدخل بوقف هذه الخصميات وتدقيق عملية التقاص.

كما بحث اشتية مع ويتلوفر تعزيز التعاون المشترك ما بين كندا وفلسطين، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، مثمنا الدعم الكندي للعديد من القطاعات لا سيما قطاع العدالة وتمكين المرأة وتعزيز دورها في المراكز القيادية، ودعم جهود الحكومة في مواجهة فايروس "كورونا".