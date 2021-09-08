مناهج ما بعد النفط

في مرحلة الطفرة والممتدة من العام ١٩٦٩م إلى العام ١٩٨٠م حدثت نقلة نوعية للمجتمع السعودي فمع ارتفاع مداخيل الميزانية العامة للدولة برزت عدة مفاهيم وتغيرت طبيعة المجتمع السعودي وبدأ الإقبال على الوظائف الحكومية وترك السوق لليد العاملة الأجنبية والتحول لمجتمع يمكن تسميته بالمجتمع المتدمن تجاوزاً وهو ليس كذلك، واكب تلك الطفرة الكثير من السلوكيات والممارسات والتي ما تزال موجودة بصورِ متفاوته، بقي المجتمع السعودي على حاله رغم ما مر به من تغيرات اقتصادية وكأن النفط كتب للمجتمع حياة لا يمكن الاستغناء عنها، لنقف قليلاً ونأخذ مناهج التعليم العام والتي كان لمرحلة الطفرة دورُ في وجودها وولادتها وإن تغيرت عما كانت عليه في السابق، مناهجنا تسبح في بحر النفط من حيث لا تشعر فهي ابنته التي لا ينكرها ذلك المخلوق الأسود ولو قرأ قاري على سبيل المثال منهج الدراسات الإسلامية بالمرحلة الابتدائية لوجد فقرات تحث المتعلم /ة على احترام الخدم! شيءُ جميل أن نزرع بذور حُسن الخلق في الصغر لكن من أين أتى الخدم والأجداد كانوا يقومون بشؤونهم دون مساعدة أحد؟

لقد أتى بهم النفط وحياة الرفاهية التي لولا مال النفط لم تكن لتوجد، فمناهج التعليم العام والجامعي أيضاً مناهج منفصلة عن الواقع الحالي ومرتبطة بالمرحلة القديمة التي كانت بحاجة لمثل تلك المناهج والمسارات التعليمية فالوظائف الحكومية ترحب بالخريج والخريج يختار ما يريد، قد يقول قائل واين مسارات وبرامج التدريب المهني والتقني فأقول له وبالحلق غصه لقد ضيعت تلك المؤسسة التعليمية المهنية جيلين كاملين فلا يوجد في المهن اليدوية أو الفنية اي مواطن سعودي وإن وجد فقلة قليلة لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال (علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل) وفي التاريخ أنه أرسل تلك المقولة لأهل الشام في ذلك الوقت، وهنا درس يمكننا أن نتوقف عنده لقد كان عمراً يدعو الناس إلى الارتباط بالواقع وتعلم ما يحتاجه ذلك الواقع، فهل تعليمنا يناسب الواقع الذي نعيشه والواقع الذي ستعيشه الأجيال القادمة خصوصاً أجيال ما بعد النفط…

بالتأكيد لا يتناسب واقعنا اليوم مع مخرجات التعليم ومع مناهج التعليم العالي والتقني والعام أيضاً ولو استمر على ماهو عليه فلن يتناسب مع متطلبات الأجيال القادمة وواقعم الذي سيكون مختلفاً عن واقعنا الذي نعيشه، فهل تدرك وزارة التعليم ذلك وهل لها أن ترفع شعار (علموا أولادكم المهن اليدوية والبرمجة والفنون والإبداع والعيش بسلام) وتبدأ بقراءة الواقع والنظر إلى المستقبل بعين بصيره لا بعين في الماضي وأخرى تبحث عن نموذج يمكن استنساخه وقولبته وتقديمه على طبقِ مسماه تطوير .

كتبه

رياض الزهراني