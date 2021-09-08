الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوع مقابل عملات رئيسية، اليوم الأربعاء، مدعوما من ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية وتراجع اليورو قبيل قرار المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات منافسة، 0.05 في المائة إلى 92.580 نقطة.

ونزل اليورو 0.05 في المائة ليجري تداوله مقابل 1.1836 دولار لأول مرة منذ الثاني من سبتمبر 2021.

وارتفع الدولار 0.08 في المائة إلى 110.385 ين (ياباني) بدعم من زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية.

وزاد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام 1.385 في المائة الثلاثاء لأول مرة منذ منتصف يوليو 2021، مسجلا ارتفاعا بمقدار 6 نقاط أساسية تقريبا، مقارنة بإغلاق الجمعة.. وكان الاثنين عطلة في الولايات المتحدة.