المغرب: 36% نسبة المشاركة بالانتخابات قبل ساعتين من انتهاء التصويت



قالت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الأربعاء 8 سبتمبر ، إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 36% قبل ساعتين من إغلاق مكاتب التصويت.

الرباط – سبوتنيك. وأضاف البيان أن عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات متواصلة في ظروف عادية على امتداد التراب الوطني.

وجاء في البيان أنه "حسب المعلومات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة المغربية، فإن عملية التصويت تمر في ظروف عادية، حيث بلغت نسبة المشاركة على الصعيد الوطني، في تمام الساعة الخامسة مساء، 12 في المائة".

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة صباحاً، ومن المنتظر ان تغلق في الساعة السابعة مساءً، وقد تأكد تخصيص 50 ألف صندوق اقتراع لاستقبال أصوات الناخبين.

ويتنافس في الانتخابات 31 حزبا أبرزها حزب العدالة والتنمية (إسلامي معتدل) الذي يقود الائتلاف الحكومي وحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، وحزب التجمع الوطني للأحرار الذي تصدر عدد الترشيحات في الانتخابات، وحزب الاستقلال أعرق الأحزاب المغربية.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، عند الساعة الثامنة من صباح اليوم، ومن المقرر إغلاقها، الساعة السابعة مساء، وقد تأكد تخصيص 50 ألف صندوق اقتراع لاستقبال أصوات الناخبين.

ويتوجه نحو 18 مليون مغربي إلى مكاتب الاقتراع، لاختيار ممثليهم في مجلس النواب (395 عضوا)، ومجالس المحافظات والجهات.

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ المغرب، التي يتم التصويت للانتخابات البرلمانية والجهوية والمحلية، في يوم واحد.

كما أنها المرة الأولى التي تغيب فيها التجمعات الانتخابية، التي تميز عادة الحملة الدعائية، بسبب حالة الطوارئ الصحية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

ويعين العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس وزراء من الحزب، الذي يحصل على أكبر عدد من أعضاء البرلمان؛ لتشكيل حكومة لمدة 5 سنوات.