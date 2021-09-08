السودان.. تحطم مروحية عسكرية جنوب الخرطوم 

أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية بتحطم طائرة مروحية عسكرية في منطقة الشقيلاب جنوب العاصمة الخرطوم.
ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن "طائرة عسكرية سقطت في مياه النيل الأبيض في حوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في منطقة الشقيلاب جنوبي العاصمة الخرطوم".
وأضافوا أن "قوة عسكرية هرعت إلى مكان الحادث بقيادة مدير شرطة جيل أولياء العميد محمد الأمين، ومدير قسم الكلاكلة اللفة جنايات محمد الأمين سعيد إلا انه لم يتم حتى الآن تحديد موقع الطائرة".
وقالوا: "قوات الدفاع المدني و جنود بزي سلاح البحرية السودانية قد وصلوا إلى موقع الحادث الذي طوقته الشرطة والقوات الأمنية الأخرى ومنعت دخول المواطنين إلى محيط الحدث".
وقال سكان المنطقة إنهم "سمعوا دوي ارتطام الطائرة بالمسطح المائي، وإن والجهود ما زالت تبذل لمعرفة مكان الطائرة وانتشالها".
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