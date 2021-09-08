الأدوار الدفينة

المسؤوليات دائماً ما تَقتلُ فرصتك في معرفة بقية الأمور التي لربما قمت بها واستحسنت هذا التغيير الجميل، ووجدت فيها جانباً مختلفاً من الحياة يمدك بالمتعة والترفيه والهواية وتجديد المهارات.

المسؤوليات تسيطر عليك بالكامل وتحرمك من هذا الحق ففي الواقع أنت تعرف نفسك من خلال الدور الذي تلعبه وتقوم به في البيت أو العمل أو في أي محيط تكون فيه.

وهذا لحد ما يجعلنا مطمئنين بأن كل شيء على مايرام بينما

الفكرة محصورة في هذه المعرفة وهذا الركود والمأساوي منها أن لا تخرج المعرفة عن هذه الأدور التي نقوم بها.

معرفة بقية كيانك شيءٌ لم تحسبه من بقية مهامك في الحياة، فدائماً هي ضئيلة جداً معرفتنا عن كياناتنا كلها.

نحن لا نتحدث إلا عن الأمور التي نفعلها فقط وأصبح الناس يعرفوننا بها مباشرة.

هذا السياج يجعل من الصعب التمعن في بقية الأجزاء الدفينة، وبمحض الإرادة هي دفينة ولم نرعى هذا الجانب و بقينا طيلة اليوم نؤدي ثم نؤدي ومنهمكون في الأداء حتى تحين ساعات النوم، يأتي اليوم التالي بنفس الوتيرة ونقطع الأيام وبقية الأجزاء مغيبة!

من المخاطر الجسيمة هو هذا الإستغراق الكامل والتمسك والمبالغة الجارفة فيه..حتى يبغتك السؤال من أنت بعيداً عن دورك الرئيسي؟

ولاتوجد لديك إجابة مباشرة.ويؤلمك أنك لم تخرج يوماً عن دورك الرئيسي.

كتبه – فاطمة الأحمد