الانتخابات المغربية.. التجمع الوطني في الصدارة والعدالة والتنمية يتكبد هزيمة قاسية

أفادت بيانات أولية بأن حزب التجمع الوطني المغربي فاز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأربعاء يليه حزب الأصالة والمعاصرة بينما حل حزب العدالة والتنمية الذي كان شريكا في الحكم في المرتبة الثامنة.

وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 97 مقعدا في البرلمان المؤلف من 395 مقعدا يليه حزب الأصالة والمعاصرة الذي نال 82 مقعدا ثم حزب الاستقلال المحافظ الذي حصل على 78 مقعدا.

ولم يحصل حزب العدالة والتنمية سوى على 12 مقعدا بعد فرز 96 في المئة من الأصوات.