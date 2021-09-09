وزير خارجية الكويت يبحث مع نظيريه الليبى والفلسطينى بالقاهرة مستجدات الأوضاع بالمنطقة

بحث وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الخميس، مع نظيرته الليبية الدكتورة نجلاء المنقوش، ونظيره الفلسطيني رياض المالكي، سبل تعزيز التعاون، ومستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الـ 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي بدأت أعمالها اليوم، في مقر الأمانة العامة في القاهرة برئاسة الكويت.
وكان قد بحث وزير الخارجية الكويتي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، مع نظيريه الموريتاني واللبناني آخر المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، والقضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي ستترأسها دولة الكويت.
والتقى وزير الخارجية الكويتي، على هامش أعمال مجلس الجامعة بالقاهرة، مع كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في موريتانيا إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر.
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