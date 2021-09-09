انطلاق اجتماع الدورة الـ156 لمجلس وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية

انطلقت اليوم الخميس أعمال اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية الـ 156 على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة دولة الكويت، الرئيس الحالي للمجلس، والتي يمثلها الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية، خلفا لدولة قطر التي مثلها وزير الدولة للشئون الخارجية سلطان بن سعد المريخى، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وفيليب لازارينى وكيل الأمين العام للامم المتحدة والمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين " الاونروا " .
يبحث وزراء الخارجية العرب عددا من الموضوعات المدرجة على جدول اعمالها من الملفات ، وتأتى القضية الفلسطينية فى مقدمة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال ، بجانب تطورات الوضع في سوريا وتطورات الوضع في اليمن وآخر المستجدات على الساحة الليبية والتضامن مع الجمهورية اللبنانية وأمن الملاحة وامدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي .
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