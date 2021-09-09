السفير المعلمي يلتقي بالمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن

الخليج – واس : التقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي في مكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ‏اليمن هانس غروندبرغ.‏

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات في الملف اليمني والجهود الدولية المبذولة تجاهه، إلى ‏جانب مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.‏

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