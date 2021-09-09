سمو ولي العهد يستقبل رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي

الخليج – نيوم – واس : استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، في قصر نيوم، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية السيد ليونيد سلوتسكي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

حضر الاستقبال معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي.

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