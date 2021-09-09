هزة أرضية تضرب شمال الجزائر 

سجلت مساء اليوم الخميس هزة أرضية بلغت شدتها 4.2 درجة على مقياس ريختر في ولاية الشلف شمال غربي الجزائر.

وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء "crag"، فإن مركز الهزة حدد بـ2 كم جنوب غرب منطقة سيدي عبد الرحمن.

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