مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن توزيع مساعدات متنوعة للنازحين من مديرية رحبة بمأرب

الخليج – واس : دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال اليوم بمحافظة مأرب توزيع مساعدات غذائية و إيوائية للنازحين المتضررين من مديرية رحبة بمأرب.

وشملت المساعدات المقدمة 100 خيمة، و 200 بطانية، و 80 بساطا، بالإضافة إلى 500 سلة غذائية.

وأشاد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح بالدور الإنساني الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة في الحد من معاناة النازحين بمحافظة مأرب، داعيا كل المنظمات المحلية و الإقليمية و الدولية لإغاثة المحتاجين في المحافظة.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للنازحين في مختلف المحافظات اليمنية ومنها محافظة مأرب.

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