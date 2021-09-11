لقاء لدعم مسارات المرحلة الثانوية التخصصية بتعليم عسير

الخليج – ابها

نظمّت إدارتا الإشراف التربوي للبنين والبنات ممثلة في قسمي التعليم الثانوي بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير لقاء مع مستشار المسارات بوزارة التعليم الدكتور خالد المطرودي حول (التعليم الثانوي ومساراته التخصصية)، بحضور مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية سفر البريدي وعدد من القيادات ورؤساء ورئيسات الأقسام ومنسقي ومنسقات المسارات في المكاتب.

وتضمن اللقاء عددا من المحاور من أبرزها التعريف بأهمية المرحلة الثانوية وضرورة إكسابها أفضل الممارسات العالمية وإكساب المتعلمين التعليم الجيد مدى الحياة وهو ما تركز عليه وزارة التعليم ، من خلال خمسة مسارات تشمل المسار العام ومسار علوم الحاسب والهندسة ومسار الصحة والحياة ومسار إدارة الأعمال والمسار الشرعي .

كما شملت المحاور التعريف بأهداف استراتيجية للمسارات منها تخريج متعلم معد للحياة ومؤهل للعمل قادر على مواصلة التعلم ، وتعزيز القيم الدينية والهوية الوطنية، والتفاعل مع المستجدات العالمية ، إذ يعمل نظام المسارات الثانوي على تحقيق مهارات في طالب المستقبل كمهارة التعلم والإبداع ومهارات المعلومات والإعلام والتقنية والمهارات الحياتية والمهنية ، وصولا لخريج يتسم بالاعتزاز بهويته الوطنية ومنتج ومساهم في نهضة وطنه ومشارك متفاعل مع محيطه ويكون ذو شخصية مبادرة ومثابرة وصاحب ثقافة وإبداع وابتكار ومكتسب للمعارف والمهارات الحديثة .