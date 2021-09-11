قرقاش: آثار هجمات 11 سبتمبر امتدت إلى الشرق الأوسط

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، إن هجمات الحادي عشر من سبتمبر طالت آثارها منطقة الشرق الأوسط وجعلها تعاني من الإرهاب، مؤكداً أن الحادث لم يكن منعطفاً أمريكيا فقط.

وأضاف قرقاش، عبر تغريدة على تويتر في ذكرى الهجمات الإرهابية، أن من أهم الدروس المستخلصة من هذه الهجمات هي ضرورة الاستمرار في مواجهة الفكر المتطرف وبيئته، وتنظيم العلاقات الإقليمية وضبطها، لضمان الاستقرار وعدم تهديده مستقبلاً.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد دعا أمس الجمعة إلى الوحدة الوطنية مع إحياء الولايات المتحدة الذكرى السنوية العشرين لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 التي أودت بحياة 2977 فردا، واصفا الوحدة بأنها أعظم قوة أبدتها أمريكا في وجه المحن.

ونشر البيت الأبيض التسجيل المصور عشية الذكرى السنوية العشرين التي سيحييها بايدن بزيارة المواقع الثلاثة التي تعرضت للهجوم.