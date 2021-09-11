قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، إن هجمات الحادي عشر من سبتمبر طالت آثارها منطقة الشرق الأوسط وجعلها تعاني من الإرهاب، مؤكداً أن الحادث لم يكن منعطفاً أمريكيا فقط.
وأضاف قرقاش، عبر تغريدة على تويتر في ذكرى الهجمات الإرهابية، أن من أهم الدروس المستخلصة من هذه الهجمات هي ضرورة الاستمرار في مواجهة الفكر المتطرف وبيئته، وتنظيم العلاقات الإقليمية وضبطها، لضمان الاستقرار وعدم تهديده مستقبلاً.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد دعا أمس الجمعة إلى الوحدة الوطنية مع إحياء الولايات المتحدة الذكرى السنوية العشرين لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 التي أودت بحياة 2977 فردا، واصفا الوحدة بأنها أعظم قوة أبدتها أمريكا في وجه المحن.
ونشر البيت الأبيض التسجيل المصور عشية الذكرى السنوية العشرين التي سيحييها بايدن بزيارة المواقع الثلاثة التي تعرضت للهجوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرقاش: آثار هجمات 11 سبتمبر امتدت إلى الشرق الأوسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.