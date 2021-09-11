الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يبني أضخم مجسّم سيارة فورمولا1 في العالم

كشف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الجهة المسؤولة عن تنظيم وترويج جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لموسم 2021، عن خطته لبناء أكبر مجسّم لسيارة فورمولا 1 من قطع الليغو في سبيل جمع التبرعات لمنصة إحسان الخيرية، وهي منصة وطنية رائدة في الأعمال الخيرية في المملكة، على أن يدخل هذا المجسّم كتاب غينيس للأرقام القياسية لصالح الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ما أن يتم الانتهاء من تجميعه.

وأعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية نيّته إطلاق حملة خيرية محطّمة للأرقام القياسية لمصلحة منصة إحسان، التي تأسست في شهر أبريل من عام 2020م، في إطار دعم الأعمال الخيرية في المملكة العربية السعودية في شتى المجالات الاجتماعية والتعليمية والتمريضية والبيئية والاقتصادية والتقنية، وترحيبًا بالفورمولا 1 في جدة بين 3 و5 ديسمبر المقبل.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، : "نعلن بكل اعتزاز وسرور عن خطتنا لتجميع أكبر مجسّم لسيارة فورمولا 1 من قطع ليغو على الإطلاق".

وأضاف سموّه: "جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 محطّمة للأرقام القياسية في شتى الصُعد، ويُنتظر أن تكون حلبة كورنيش جدة أسرع وأطول حلبة شوارع في العالم، لذا نحن سعداء بأن نحطّم رقمًا قياسيًا آخر. هذه المبادرة الجميلة ليست إلا انعكاسا فعليا لبراعة وريادة مملكتنا والتزامنا المُطلق في الارتقاء وتطوير جميع مفاصل الحياة لمواطنينا. أنا فخور جدًا بأننا جزء فعّال من بناء مستقبل مشرق لشابات وشباب أُمتنا، وأنا متحمس جدًا لرؤية نتيجة هذا المشروع مُحطم الأرقام القياسية بالتعاون مع ليغو".

ومن المقرّر أن يستضيف رد سي مول عملية تجميع مجسم سيارة الفورمولا 1 من قطع الليغو، وتنطلق عملية التجميع في 15 سبتمبر، مستغرقة حوالى الأسبوع، ويُقَدّر بأن تتطلّب عملية بناء المجسّم حوالى 500 ألف قطعة من قطع الليغو، ما يفتح الباب أمام مئات آلاف للمشاركة في كتابة التاريخ من خلال بناء أكبر مجسّم لسيارة فورمولا 1، إضافة إلى المساهمة بعمل خيري لصالح منصة إحسان.

وتُتيح جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لجميع المواطنين فرصة المساهمة في دخول كتاب غينيس للأرقام القياسية من خلال المشاركة شخصيًا في بناء المجسّم، حيث بإمكان عشاق الفورمولا 1 في المملكة زيارة الموقع الإلكتروني saudiarabiangp.com/lego والمشاركة عبر شراء قطعة من قطع الليغو التي سيتم استخدامها في تجميع مجسم سيارة الفورمولا 1، على أن تذهب جميع هذه التبرعات وبالكامل إلى منصة إحسان.

وسيتم تخصيص شاشات في الموقع لإظهار النسبة المئوية لعملية إكمال تجميع مجسّم السيارة، إضافة إلى عرض إحصائيات عن الفورمولا 1 ومقابلات مع السائقين ومعلومات عامة عن البطولة، للمساهمة في تحفيز المواطنين السعوديين وتثقيفهم وحثّهم على التفاعل أكثر مع قدوم الفورمولا 1 إلى جدة بعد فترة ليست بالبعيدة..