وزير الإعلام اليمني: الحوثيون استهدفوا ميناء المخا بـ4 مسيرات إيرانية

استنكر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، السبت، استهداف ميليشيا الحوثي لميناء المخا التاريخي، عبر طائرات مسيرة إيرانية الصنع.

وقال الإرياني، عبر حسابه بموقع تويتر: “ندين ونستنكر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر والجبان الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، باستهداف ميناء المخا التاريخي، باستخدام أربع طائرات مسيرة “إيرانية الصنع”، الذي أدى إلى احتراق مخازن عدد من المنظمات الإغاثية العاملة في الساحل الغربي والبضائع الخاصة بالمستوردين”.

واعتبر وزير الإعلام اليمني، أن الهجوم الإرهابي الذي يأتي بعد أسابيع من استئناف ميناء المخا لنشاطه التجاري، يمثل امتدادا لمسلسل استهداف الميليشيا الحوثية للأعيان المدنية والتدمير الممنهج للبنية التحتية للاقتصاد الوطني، ومحاولاتها إعادة اليمن قرونا للوراء.

وتابع: “الهجوم الغادر الذي يأتي بالتزامن مع ذكرى الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر يؤكد من جديد أن ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية لا تختلف عن “القاعدة، داعش”، وأن تشديد الضغوط السياسية والعسكرية وادراجها وقيادتها ضمن قوائم الإرهاب هو الطريق الوحيد لإحلال الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة”.

واستهدفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، السبت، بقصف باليستي وبالطيران المسير، ميناء المخا، غرب اليمن، بعد أسابيع فقط من بدء تشغيل الميناء المتوقف منذ أكثر من 6 سنوات.

وقال مدير ميناء المخا، إن الحوثيين استهدفوا الميناء بـ3 مسيرات و4 صواريخ، أطلقتها الميليشيا على ميناء المخا، بعد دقائق من وصول وفد حكومي إلى الميناء لتدشين عملية تشغيله.

وعلق نائب الرئيس اليمني، علي محسن صالح، بالقول إن هجوم الحوثيين على ميناء المخا “جريمة مدانة ومستنكرة”، مؤكداً أن هجوم الحوثي على ميناء المخا كشف للعالم استغلالهم السيئ لاتفاق ستوكهولم.

واعتبر نائب الرئيس أن الهجمات “الإرهابية” الحوثية على المنشآت الحيوية في اليمن والسعودية “تحدٍ واضح واستهتار بكل الجهود الدولية والأممية”.

وذكرت مصادر يمنية أن 3 صواريخ متتابعة استهدفت باحة الميناء، خلال نصف ساعة، فيما صاروخ رابع وصل متأخراً بحوالي 15 دقيقة، وتسبب بإشعال النيران في أحد صهاريج الوقود، وارتفعت سحابة من الدخان الأسود في الهواء.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا صوت انفجارات متلاحقة من داخل الميناء الذي اُستؤنف العمل به قبل أسابيع، كميناء مدني.

وأضافوا أنه شوهد سيارة إسعاف تهرع إلى ميناء المخا، مرجحين سقوط ضحايا في أوساط العاملين بالميناء.

وفي السياق، نقلت صحيفة “الشارع” اليمنية، عن سكان محليين، أن الصواريخ الباليستية التي استهدفت الميناء تم إطلاقها من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي شمال مدينة تعز.

وذكر السكان أنه شوهدت عملية إطلاق 3 صواريخ باليستية من شارع الستين، بالقرب من مفرق شرعب تتجه غرباً ناحية المخا، مروراً بمديرية مقبنة.

ويعتبر ميناء المخا اليمني من أقدم الموانئ على مستوى شبه الجزيرة العربية، وكان الميناء هو السوق الرئيسية لتصدير القهوة بين القرنين الخامس عشر والسابع عشر، وقد أخذت اسم قهوة الموكا والموكاتشينو الاسم من هذا الميناء التاريخي.

ويكتسب ميناء المخا أهميته كونه يقع بالقرب من الممر الدولي في البحر الأحمر بمسافة ستة كيلومترات فقط، حيث يربط بين أوروبا وشرق إفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى موقعه الجغرافي المتميز بالنسبة للمناطق الجنوبية والمناطق الوسطى وقربة من مضيق باب المندب ودول القرن الإفريقي وبحر العرب.