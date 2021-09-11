التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط 

أعلن التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية عن "اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط".
ولفت التحالف، في بيان له، إلى أن "محاولات المليشيا عدائية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة، ومحاولات المليشيا بإطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين".
بدوره أعلن المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية العميد يحيى سريع، عن "نتائج المرحلة الثالثة من عملية "النصر المبين"، مشددا على أن "قوات الحركة خلالها نجحت في تطهير مديريتي الرحبة وماهلية في مأرب".
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