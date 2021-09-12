استعدادات مكثفه لتعليم الغاط للاحتفاء باليوم الوطني ٩١

تعمل إدارة التعليم بمحافظة الغاط بكامل طواقمها لتفعيل برنامج الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية السعودية ، والذي يصادف يوم الخميس ١٦ / ٢ / ١٤٤٣هـ ، تحت الهوية المعتمدة من الهيئة العامة للترفية “هي لنا دار ” .

وأكد مدير إدارة التعليم بمحافظة الغاط سليمان بن عبدالله الخمشي ما تمثله هذه المناسبة الوطنية الغالية على كل مواطن من أبناء هذا البلد الكريم، باعتبارها أغلى الذكريات وأسماها وأجملها إلى النفوس كونها ترمز للتطور والتوحد لهذا الكيان الشامخ بكل مقوماته ومعطياته الرائعة، منوهاً بالدور المناط بالعاملين في الميدان التربوي من مشرفين وقادة تربويين ومعلمين في ايضاح مفهوم الانتماء للوطن والحفاظ على ممتلكاته والذود عنه، وغرس معاني الوطنية في نفوس النشء ليصبحوا أفرادا صالحين في مجتمعهم..