رئاسة الحرمين تكثّف جهودها وتحقّق الوقاية البيئيّة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما

تكثّف الرئاسة العامّة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبويّ ممثّلة في وكالة الخدمات والشؤون الميدانيّة وتحقيق الوقاية البيئيّة، العناية والاهتمام بمصلّي الجنائز من حيث تطهيره وتعقيمه لخدمة ضيوف بيت اللّه الحرام من المصلّين والمعتمرين.
وأوضح وكيل الرئيس العامّ للخدمات والشؤون الميدانيّة وتحقيق الوقاية البيئيّة محمّد بن مصلح الجابري أنّ الوكالة تكثّف جهودها لتنفيذ خطّتها المتعلّقة بتطهير وتعطير وتعقيم موقع الجنائز، بدءاً باستقبالهم في ساحات المسجد الحرام وحتّى الموقع المخصّص للصلاة على الجنائز، ثمّ نقل ذوي وأهل الميّت، وبعدها يقوم موظّفون متخصّصون بتقديم عبوّات ماء زمزم لهم، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازيّة.
وأشار الجابريّ إلى أنّ عمليّات تطهير وتعطير وتعقيم الموقع تتمّ قبل كلّ صلاة بفرش سجّاد وتعقيمه، كذلك استخدام الذكاء الاصطناعيّ لتعقيم الموقع مع وضع ملصقات تباعد بين المصلّين، وذلك بتواجد جهاز إشرافيّ للتأكّد من تطبيق جميع الإجراءات الصحية والوقائيّة.
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