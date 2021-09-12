السعودية تعلق على وثائق حول أحداث 11 سبتمبر رفع بايدن السرية عنها

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن "المملكة متمسكة بمكافحة الإرهاب مع حلفائها"، مؤكدا أن "المملكة لطالما طالبت بالكشف عن كل الوثائق المتعلقة باعتداءات 11 سبتمبر".
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده فيصل بن فرحان مع نظيره النمساوي في الرياض، حيث لفت وزير الخارجية السعودي إلى أن "الوثائق الأميركية كافة أكدت عدم تورط المملكة في تلك الاعتداءات الإرهابية"، مشيرا إلى أن "السعودية شريكة في مكافحة الإرهاب وستعمل دوما مع حلفائها في هذا المجال".
تجدر الإشارة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، كانت قد رفعت السرية عن مذكرة لمكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI"، حيث زعم بعض أسر ضحايا أحداث 11 سبتمبر 2001 تورط السعودية في الأحداث، إلا أن الوثيقة أكدت عدم وجود أي روابط بين الحكومة السعودية والخاطفين.
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