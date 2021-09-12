إيران توافق على تجديد كاميرات المراقبة وترفض وصول ”الوكالة الذرية” للمحتوى

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم الأحد، أن المنظمة وافقت على استبدال الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحافظات كاميرات المراقبة الموجودة في المنشآت النووية دون الوصول إلى محتوياتها.

ونقلت الصحافة الإيرانية عن إسلامي قوله في بيان مشترك بعد اجتماعه مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي الذي وصل إلى طهران في وقت متأخر من مساء أمس السبت، إن ”المدير العام للوكالة الدولية سيزور طهران قريبا لتبديل حافظات كاميرات المراقبة ويلتقي المسؤولين“، مضيفا أن ”تغيير حافظات كاميرات المراقبة لن يتيح الوصول لمحتواها، حيث ستبقى في إيران“، مبينا ”اتفقنا على مواصلة مباحثاتنا خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية“، لافتا إلى أن ”المباحثات مع مدير الوكالة الدولية كانت جيدة وبناءة والقضايا بيننا تقنية ولا مكان لتسييسها“.

في المقابل، قال غروسي، إنه ”اتفق في طهران على استكمال المحادثات النووية التي تستضيفها العاصمة فيينا“، مضيفا ”سأعود لزيارة طهران ثانية للتباحث مع كبار المسؤولين“، دون أن يحدد موعدا لذلك.

وأوضح غروسي أن ”هذه الزيارة مهمة جدا بالنسبة لي لأنها تأتي بعد وصول الحكومة الإيرانية الجديدة إلى السلطة“، مشددا على ”ضرورة مواصلة إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية العمل معا وتوسيع نطاق تعاونهما“، مؤكدا ”نحن بحاجة للتفاوض وتبادل القضايا، وكانت محادثاتنا اليوم مع إيران إيجابية“.

وكان مصدر إيراني صرح الليلة الماضية، أن طهران لن تسمح للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنشآت النووية الإيرانية.

ونقلت قناة ”برس تي في“ الإيرانية الناطقة بالإنجليزية عن المصدر الإيراني قوله إنه ”لن يكون هناك أي تغيير في وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى معلومات المنشأة النووية، ولن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنشآت النووية“.

وتأتي زيارة رافائيل غروسي إلى طهران عشية اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده غدا الاثنين، وكانت إيران أعلنت في أواخر مايو/ أيار الماضي، أنها لن تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى تسجيلات الأنشطة النووية بعد أن انتهى اتفاق مؤقت بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية جرى التوصل إليه في الـ21 من فبراير/شباط الماضي.

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، بدأت إيران بتطبيق قانون الإجراء الإستراتيجي لقانون إلغاء العقوبات في إيران؛ ما سمح لها بالتخلي عن القيود المفروضة على الأنشطة النووية، وواصلت إيران انتهاكها للاتفاق النووي الموقع 2015، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018، ورفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60% في أبريل/نيسان الماضي، واشترطت التراجع عن تلك الانتهاكات برفع جميع العقوبات الأمريكية.