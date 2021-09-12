بغداد: مقتل 6 من خلايا داعش بغارات جوية في كركوك

أعلنت القوات الأمنية العراقية الأحد، عن مقتل ستة عناصر من تنظيم داعش في محافظة كركوك، تورطوا في هجوم الأسبوع الماضي.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان صدر عنها إنه ”بعد أن حاولت مجموعة إرهابية التعرض لإحدى نقاط اللواء 20 في الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية ضمن محافظة كركوك، تم توجيه طائرة مسيرة للبحث عن هذه المجموعة الإرهابية، وبعد رصدها تم توجيه طائرات القوة الجوية للمعالجة“.

وأضافت خلية الإعلام أنه تم ”تنفيذ ثلاث ضربات جوية على مكان وجودهم“، مشيرة إلى أن ”قوة من الشرطة الاتحادية خرجت لتفتيش المكان وعثرت على 6 قتلى من عناصر داعش، فضلاً عن حزام ناسف وكاميرات وأسلحة وعبوات ناسفة“.

ووفقا لخلية الإعلام ”مازالت القوات الأمنية تواصل البحث والتفتيش ضمن موقع الحادث“.

وكان تنظيم قد داعش نفذ قبل أسبوع هجوما أدى إلى مقتل 13 شرطيا عراقيا، واعتبر الهجوم من أكثر الهجمات دموية التي تعرّضت لها القوات الأمنية منذ بداية العام الحالي في مناطق جنوب كركوك، حيث توجد خلايا نائمة للتنظيم، وتستهدف بشكل متكرر القوات الأمنية العراقية.

ورغم تراجع هجمات التنظيم في المدن بشكل كبير، لكن القوات العراقية لا تزال تلاحق خلايا نائمة في مناطق جبلية وصحراوية، بينما يقوم التنظيم باستهداف مواقع عسكرية من حين لآخر.

ونفّذ التنظيم هجوماً أودى بحياة ثلاثين مدنياً بحي مدينة الصدر في العاصمة الشهر الماضي، بحسب السلطات العراقية.

والسبت، قتل أيضاً، ثلاثة من الشرطة الاتحادية في هجوم شنه مسلحون في قضاء داقوق جنوب محافظة كركوك، وفق ما أفادت مصادر أمنية عراقية.

وأعلن العراق في 2017 تحقيق النصر على ”داعش“ باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة في العراق ويشن هجمات بين الحين والآخر.