سجل اليمن اليوم الأحد ثاني أكبر حصيلة إصابات ووفيات يومية بفيروس كورونا خلال موجة ثالثة من الجائحة.
وذكرت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا أنه تم تسجيل 56 إصابة جديدة بكوفيد-19 و15 حالة وفاة في ثاني أكبر حصيلة رسمية معلنة بالفيروس خلال الموجة الثالثة وفي أقل من أسبوعين، مقارنة مع 52 إصابة و8 وفاة يوم السبت.
كان اليمن سجل في الثالث من سبتمبر 67 إصابة و27 وفاة في أكبر حصيلة إصابات ووفيات بكورونا خلال موجة التفشي الجديدة. وارتفع إجمالي عدد الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في جنوب وشرق البلاد إلى 8414 إصابة توفي منها 1584 حالة بينما تعافى 5244.
ويعتقد أن عدد الإصابات الفعلي في اليمن أعلى من ذلك بكثير لكن معظم المصابين لا يذهبون إلى المستشفيات بسبب الفقر وضعف الثقة بالقطاع الصحي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليمن يسجل ثاني أكبر حصيلة إصابات ووفيات بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.