أكدت هيئة الشؤون الدينية والأوقاف لمحافظة برج بوعريريج الجزائرية، اليوم الأحد، العثور على جثة متفحمة لإمام توارى عن الأنظار منذ يومين.
ونقل موقع "الشروق" عن مصدر بالهيئة الدينية أن الإمام ظل مفقودا منذ يومين قبل أن يتم العثور عليه متفحما في واد بمحاذاة عمارات في المكان المسمى "الميزان" ببلدية رأس الوادي.
وحسب المعلومات الأولية، فإن الإمام الذي كان يعمل بمسجد محمد العربي بن تباني برأس الوادي "عانى من اضطرابات نفسية ومشاكل عائلية في الآونة الأخيرة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجزائر.. العثور على جثة إمام مسجد متفحمة بعد يومين من اختفائه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.