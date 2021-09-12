السفير آل جابر يلتقي بالسفير الهولندي لدى اليمن

الخليج – واس : التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم, بالسفير الهولندي لدى اليمن بيتر هوف.

وناقشا خلال اللقاء جهود دعم المملكة لليمن في شتى المجالات وتقويض الحوثيين لكل جهود السلام، إضافةً إلى أهمية عودة الحكومة اليمنية إلى عدن واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

كما تم التأكيد على أهمية سرعة معاينة الخبراء لناقلة النفط صافر.

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