مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق

مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاقارتفع مؤشر بورصة مسقط (30) (8ر3) نقطة وبنسبة (10ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (97ر3963) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (20ر3960) نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت مليونين و(201) ألف و(589) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (67) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (6) ملايين و(671) ألفًا و(318) ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن البورصة إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (006ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (01ر22) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في البورصة (108) آلاف ريال عماني مشكلة ما نسبته (90ر4) في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (65) ألف ريال عماني أي ما نسبته (96ر2) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني (43) ألف ريال عماني وبنسبة (95ر1) في المائة.