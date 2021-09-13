مدير مستشفى الزلفي العام يدشن تمديد فترة عمل مركز صحي الصديق بالمحافظة

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دشن سعادة مدير مستشفى الزلفي العام عبدالعزيز بن جاسر الشعلاني, تمديد فترة عمل مركز صحي الصديق بمحافظة الزلفي (مناوباً) من الساعة 4 مساءاً حتى الساعة 12 ليلاً. لأستقبال الحالات الطارئة, والإسعافية, وتقديم جميع الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين بيسر وسهوله، وتخفيف الزحام من قسم الطوارئ بالمستشفى العام.
ومن جانبه المشرف على مركز صحي الصديق المناوب عبدالله العبيوي, أكد بتجهيز “مركز صحي الصديق المناوب” بالقوى العاملة من أطباء وطبيبات وفنيين وخدمات مساندة وجميع التجهيزات الطبية اللازمة لإستقبال جميع المراجعين وتقديم الخدمات الصحية الإسعافية لهم بدلا من الذهاب الى إسعاف المستشفى العام.
مضيفاً بدعم إدارة المستشفى بجميع الاحتياجات اللازمة، لحصول المستفيدين على الخدمات الصحية الأولية والرعاية الطبية والصحية بكفاءة وفعاليه.
مشيراً إلى عمل المركز من بداية يوم الأحد حتى نهاية يوم الخميس، من كل أسبوع .
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