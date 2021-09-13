رئيس وزراء لبنان: سننكب على معالجة أزمتي المحروقات والدواء

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن الحكومة الجديدة لا تملك عصا سحرية ولكن بالإرادة الصلبة والتصميم والعزم والتخطيط نستطيع جميعا، كفريق عمل واحد، أن نحقق للشعب اللبناني الصابر والمتألم بعضا مما يأمله ويتمناه.

وطالب ميقاتي، في مستهل جلسات الحكومة اللبنانية الجديدة في قصر الرئاسة ببعبدا، اليوم الاثنين، الوزراء الجدد، ألا يخيبوا آمال اللبنانيين، “الوقت ثمين ولا مجال لإضاعته، نجاحكم في وزاراتكم يعني نجاح جميع اللبنانيين في الوصول إلى ما يؤمن لهم حياة كريمة لا ذلّ فيها ولا تمنين”.

وأكد رئيس الحكومة، “سننكب على معالجة موضوع المحروقات والدواء بما يوقف إذلال الناس”.

وأكد أن الحكومة ستعمل على التنسيق الدائم بين الوزراء في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين أكثر من وزارة، والتنسيق بين الوزارات عند الضرورة.

وأشار إلى أن حكومتنا ستعمل من أجل كل لبنان ومن أجل جميع اللبنانيين ولن تميز بين من هو موال او معارض، من أعلن دعمه لنا ومن لم يعلن ذلك، ومن سيمنحها ثقته بعد أيام أو من سيحجبها عنها وسنمارس هذا الدور من دون أي كيدية وذلك تحت سقف القانون.