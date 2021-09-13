عون: تذليل كافة العقبات أمام الحكومة الجديدة لانشال لبنان من أزماته الطاحنة

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن الحكومة الجديدة شُكلت بعد انقضاء 13 شهراً على حكومة تصريف الاعمال، عاش خلالها لبنان فترات عصيبة، وتفاقمت الأزمات اقتصادياً، مالياً، نقدياً، اجتماعياً، كما تراجعت الظروف المعيشية للمواطنين إلى مستويات غير مسبوقة.

وأضاف عون في مستهل جلسات الحكومة اللبنانية الجديدة في قصر الرئاسة ببعبدا، اليوم الاثنين، أننا أمام مسؤوليات وطنية وتاريخية كبرى لتفعيل دور الدولة ومؤسساتها واستعادة الثقة بها.

وطالب الرئيس اللبناني بإيجاد الحلول العاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين، وإطلاق ورشة عمل سريعة لوضع لبنان على طريق الإنقاذ والتعافي والنهوض.

وأكد على ضرورة أن تعمل الحكومة كفريق واحد متجانس متعاون لتنفيذ برنامج انقاذي، وتركيز الجهد لتحقيق المصلحة الوطنية العليا ومصالح المواطنين في ظل تحديات عدة تواجه البلاد.

وطالب بتذليل كافة العقبات أمام الحكومة واستنباط الحلول الممكنة، إذ يعول الخارج والداخل على نجاح الحكومة لمعالجة الأزمات المتراكمة والمتداخلة، قائلًا، ” كلما أظهرنا جدية والتزاماً وتصميماً كلما وقفت الدول الشقيقة والصديقة إلى جانبنا”.

وطالب الرئيس اللبناني أيضًا اللجنة الوزارية التأكيد على خطة التعافي التي أقرتها الحكومة السابقة وما ورد من إصلاحات في المبادرة الفرنسية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها واستكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت والإسراع في خطة مكافحة الفساد، فضلًا عن استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومتابعة تنفيذ خطة البطاقة التمويلية ووضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي والعمل على عودة النازحين السوريين.