فريق “فيلم العُلا” يختتم مشاركته في فعاليات مهرجان البندقية السينمائي الدولي

الخليج – واس : اختتم فريق “فيلم العُلا”، مشاركته في فعاليات الدورة الثامنة والسبعين من مهرجان البندقية السينمائي 2021، وذلك ضمن وفد لتمثيل صناعة السينما السعودية، والتواصل مع أقطاب صناعة السينما الدولية وبناء علاقات استراتيجية من خلال المحافل السينمائية والتلفزيونية الدولية.

وعمل فريق “فيلم العُلا” في المهرجان السينمائي العريق على الترويج لمنطقة العُلا بوصفها وجهة استثنائية لجذب الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية من جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل ما تمتلكه من إرث ثقافي وحضاري متنوع، إضافة إلى المساحات الخلابة وتضاريسها الطبيعية الفريدة،

وأكد مسؤول إدارة الأفلام في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا ستيفن ستراكان، أهمية المهرجانات والمحافل السينمائية الدولية، وقال: ”تمنحنا مهرجانات مثل البندقية فرصة ثمينة للتواصل مع صناع السينما من جميع أنحاء العالم، حيث نعرض لهم أهم ما تقدمه منطقة العُلا إضافة إلى الترويج لصناعة السينما السعودية التي تشهد نمواً كبيراً. كما نواصل العمل على تطوير وإنجاز البنية التحتية وبناء منظومة سينمائية متكاملة تمثل عوامل جذب للمنتجين، وتوفّر إمكانية الوصول إلى المواهب والمواقع والتسهيلات وفق أرقى المعايير الدولية، لذا نرى تنامي حجم الاهتمام العالمي حيث استطاعت المنطقة جذب مشاريع إنتاجية متنوعة بما فيها العديد من الأعمال والاستثمارات الأجنبية التي نتطلع للترحيب بها في العُلا“.

وتستفيد شركات الإنتاج التي تتعاون مع “فيلم العُلا” من حوافز تنافسية تشمل خدمات الدعم الإنتاجي وفق أرقى المعايير الدولية، واستكشاف مواقع تصوير خلابة، ويعمل فريق من خبراء الإنتاج في المملكة العربية السعودية، على تقديم الدعم اللوجستي لتوفير المعدات والأجهزة والفنيين سواء من داخل المملكة أو من الدول المجاورة. كما تم مؤخراً الانتهاء من عمليات بناء مجمع سكني مناسبة لإيواء طواقم الإنتاج خلال عملها في العُلا.

وكان الممثل يعقوب الفرحان، قد أعلن أن العُلا ستكون موقع تصوير فيلمه الروائي القادم” نورة “ للمخرج توفيق الزيدي، وذلك بعد فوز المشروع بجائزة ضوء لدعم الأفلام المقدمة من هيئة الأفلام.

ويأتي الإعلان في ظل مشاركته في بطولة فيلم” سيدة البحر“ 2019 للمخرجة شهد أمين الذي اختير لتمثيل المملكة العربية السعودية في سباق الأوسكار، قبل أن يشارك في فيلم “المسافة صفر” (2019) للمخرج عبدالعزيز الشلاحي.

يذكر أن “فيلم العُلا” إدارة تابعة للهيئة الملكية لمحافظة العُلا تستهدف ترويج ودعم الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية العالمية، والاهتمام بالمواهب الصاعدة، وتطوير قطاع سينمائي حيوي في المنطقة، لاستثمار ما تتميز به العُلا من جمال طبيعي وتضاريس فريدة وإرث ثقافي غني، حيث تضم مساحات كبيرة وآثاراً قديمة لا مثيل لها في العالم.

وتضمّ العلا منطقة الحجر أول موقع سعودي يدرج على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، حيث يمتدّ الوجود البشري لأكثر من 200 ألف عام، يعود بعضها إلى العصر الحجري، إضافة إلى إرث عريق لعدة حضارات كالنبطية واللحيانية والحضارة الإسلامية المبكرة.