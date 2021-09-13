الإيسيسكو ومركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات يبحثان الشراكة في مجال الحوار الحضاري

الخليج – واس : بحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، والأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الدكتور فيصل بن معمر، سبل تعزيز وتطوير الشراكة بين المنظمة والمركز، في مجال الحوار الحضاري وترسيخ قيم التعايش والسلام .

وناقش الجانبان خلال اللقاء، الذي جرى اليوم على هامش مشاركتهما في منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين 2021 في مدينة بولونيا الإيطالية، عددا من المقترحات تهم مبادرات وبرامج يمكن تنفيذها بشكل مشترك، والتوقيع على خطة عمل تنفيذية للشراكة بين الجانبين .

واتفق الجانبان أيضا على تطوير التعاون والشراكة في مجالات تدريب وبناء قدرات الشباب والنساء، والعمل على إدراج قيم السلام والتسامح والعدل والوسطية في المقررات التربوية، لتقديم الحضارة والثقافة الإسلامية بالصورة الصحيحة، التي تدعو إلى الحوار وتقبل الاختلاف بوصفه قاعدة بناء تثري الحضارة الإنسانية .

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