العراق: إعادة 30 ألفا من المفسوخة عقودهم إلى ”الحشد الشعبي”

أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض موافقة وزارة المالية على إعادة استيعاب 30 ألفا من المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي.

وقال الفياض في مؤتمر صحفي إن "المالية وافقت على استيعاب 30 ألفا من المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي"، وأشار إلى أن "الهيئة ستشرع فورا في تشكيل اللجان لاستكمال ملف العودة".

وأضاف الفياض أن ملف المفسوخة عقودهم أنجز، وأن "الأولوية ستكون للجرحى وفق الضوابط والآليات".

وفسخت عقود غالبية أولئك بين عامي 2015 و2018 لأسباب مختلفة بينها الغياب وعدم الالتزام بالدوام.

وتشكل الحشد الشعبي عام 2014 بفتوى أطلقها المرجع آية الله علي السيستاني، بعد اجتياح تنظيم "داعش" لثلث أراضي العراق وانهيار قطاعات الجيش.

وفي نهاية عام 2016 أقر البرلمان قانونا ينظم عمل قوات الحشد، وأصبح قوة عسكرية رسمية تخضع لقيادة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء.