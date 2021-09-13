الإمارات تدرج 38 فردا و15 كيانا على قائمة الإرهاب 

أدرج مجلس الوزراء الإماراتي 38 شخصا و15 كيانا على قائمة الأفراد والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.

وطالب القرار الجهات الرقابية كافة بمتابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية أو فنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة في أقل من 24 ساعة.

وتشمل القائمة 4 مواطنين إماراتيين، ولبنانيين، و7 يمنيين وعراقيين، وهندي واحد وسعودي واحد ومواطن أفغاني، و5 سوريين، و5 إيرانيين، و6 نيجيريين، ومواطن روسي وآخر أردني وآخر من سانت كيتس - نافيس وآخر بريطاني.

أما الكيانات التي شملتها القائمة فتضم ما يلي: شركة اثار الأشعة للتجارة، شركة م ح الحمرية ارزو الدولية م م ح، شركة حنان للملاحة، شركة فور كورنرز بتروليوم، شركة ساسكو لوجستيك، شركة الجرموزي للتجارة العامة، شركة الجرموزي للشحن والتخليص /ش.ذ.م.م/، شركة الجرموزي لنقل المواد بالشاحنات الثقيلة والخفيفة /ش.ذ.م.م/، شركة ناصر الجرموزي للتجارة العامة /ش.ذ.م.م/، شركة ناصر الجرموزي للشحن والتخليص ش ذ م م، ويف تك للكمبيوتر ذ م م، ان واي بي أي تريدينج- م م ح، كى سي ال جنرال تريدنج م م ح، مجموعة الانماء، شركة العمقي وإخوانه للصرافة.