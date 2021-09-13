الاتحاد حتى في غيابه .. ترتقب عودته

*الاتحاد أيقونة الحياة ونبضها، الاتحاد وجد ليبقى ويخلد ، في حضرة الاتحاد تحضر كل جماليات الحياة بكل تفاصيلها، لاتحاد له عشاق غير ، عشقهم بوله وقمة الولاء والوفاء، لديهم شغف عال العال باستمرار لدعمه ومساندته ومؤازرته بكل وقت وحين ، الآن الاتحاد بدأ في اطلالة العودة وفق توفير النسبة العظمى من الاحتياجات ومن أهمها العناصرية ، أيضا تغير الجهاز الفني، من خلال جلب جهاز فني طموح ومتحمس للعمل راغبا في النجاح، البداية مؤشرها مفرح وإيجابي بشكل عالي ، كان العمل التدريبي مشاهد وملفت حيث تخلله إعادة الإعداد الشامل والتأهيل المتكامل لكافة العناصر والتوظيف المثالي وفق طريقة وأساليب متنوعة عالية الجودة مؤثرة مرجحة ، الآن الاتحاد في الصدارة بعد الجولة الرابعة ، عشاقه يتمنون مواصلة المحافظة على الصدارة حتى نهاية الدوري ، طبعا الاستمرارية لن تكون إلا وفق مواصلة العمل الدؤوب المضني الجبار المضاعف، غير ذلك سيكون ترتيب مؤقت .

*جميع فرق دوري المحترفين السعودي تواصل تنافسها القوي المتفاوت وفق تفاوت الامكانيات والقدرات، قد نرى هذه النسخة أقوى نظير توفق غالبية الأندية في جلب لاعبون ثقال فنيا من الأجانب، الآن ما زلنا في البدايات ومشوار الدوري طويل وشاق ويحتاج مخزون فني ولياقي ونفسي ، بمعنى تهيئة كل سبل النجاح والتفوق، بالتالي الفريق الذي سيستمر بنفس القوة بل يزداد قوة وعنفوانا هو من سيكون له الحظ الأكبر في حصد بطولة الدوري السعودي للمحترفين على كأس الدوري ولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، من حسن حظنا بمشاهدة قمة التنافس الرياضي القوي بين كل الفرق نظرا لتواجد عناصر أجنبية وفق خامات فنية عالية الجودة ، آمل للجميع التوفيق والنجاح باستمرار وتترك الصدارة للاتحاد فقط .

سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم

الكاتب الرياضي/ حمزة السيد