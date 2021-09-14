صعود مستمر لأسعار النفط

صعود مستمر لأسعار النفطصعدت أسعار النفط اليوم الاثنين إلى أعلى مستوى في أسبوع، وذلك بسبب المخاوف بشأن الإمدادات الأمريكية المتعلقة بالإعصار الذي ضرب البلاد.

وبحسب وكالة "رويترز" صعدت أسعار النفط اليوم إلى أعلى مستوى في أسبوع محققة مكاسب للجلسة الثانية على التوالي في ظل مخاوف بشأن الإمدادات الأمريكية نتيجة الأضرار الناجمة عن الإعصار إيدا وتوقعات بزيادة الطلب.

وارتفع خام برنت 48 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 73.40 دولار للبرميل في حين زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط 49 سنتا (0.7 بالمئة) إلى 70.21 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق من الجلسة سجل الخامان أعلى سعر لهما منذ الثالث من سبتمبر أيلول.