عباس يقرر عدم حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب كورونا

قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي يوم الثلاثاء، إن الرئيس محمود عباس لن يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، هذا الشهر، وسيرسل خطابه مسجلا بسبب جائحة كورونا.

وأضاف المالكي في تصريحات للإذاعة الرسمية (صوت فلسطين) ”قرر السيد الرئيس عدم السفر إلى نيويورك هذا العام والاكتفاء بتسجيل خطابه عبر الفيديو بحيث سيتم نقله وبثه في الرابع والعشرين من هذا الشهر“.

وتابع ”كما تعلمون، ظروف جائحة كورونا في الأمم المتحدة ليست بالسهلة، والأوضاع في مدينة نيويورك تحديدا، صعبة“.

وأوضح أن ”الرسائل التي وصلتنا من الأمم المتحدة، وأيضا من حكومة الولايات المتحدة، لا تحبذ حضور القادة إلى نيويورك بسبب هذه الأوضاع“.

وقال ”طلبنا من المجتمع الدولي الانتباه إلى هذا الخطاب والاستماع له جيدا لأنه يحمل الكثير من القضايا التي يجب على المجتمع الدولي أن يستمع لها ويتعامل معها بكل مسؤولية“.

ولم يقدم المالكي تفاصيل عن الخطاب أو تلك القضايا التي سيتحدث عنها.

وكانت الولايات المتحدة دعت في وقت سابق زعماء العالم إلى إرسال مقاطع مصورة بدلا من السفر إلى نيويورك الشهر المقبل لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت الولايات المتحدة الأمريكية، إن ذلك سيسهم في ألا تتحول المناسبة إلى بؤرة انتشار سريع لعدوى فيروس كورونا.

ومن المقرر بدء المناقشة العامة للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة، اعتبارا من الـ21 من أيلول/ سبتمبر الجاري.

وستتضمن الاجتماعات إلقاء كلمات بالحضور الشخصي وأخرى عن طريق الفيديو في ظل تباين معدلات التطعيم العالمية والمخاوف من انتشار السلالات المتحورة للفيروس.

وقالت ليندا توماس-غرينفيلد السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ”نحتاج إلى مساعدتكم حتى لا يتحول أسبوع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مناسبة لنقل العدوى بكثافة للغير“.

وأضافت ”على رؤساء الوفود التفكير في إلقاء بياناتهم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الفيديو. وإذا قررت الوفود السفر إلى نيويورك.. فإننا نطلب من الوفود اصطحاب الحد الأدنى المطلوب من المسافرين“.