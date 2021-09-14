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ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق

تراجع مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم 2ر0 نقطة وبنسبة 01ر0 بالمائة، ليغلق عند مستوى (44ر3962) نقطة. ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاقتراجع مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم 2ر0 نقطة وبنسبة 01ر0 بالمائة، ليغلق عند مستوى (44ر3962) نقطة. وذكر التقرير الصادر عن البورصة أن قيمة التداول بلغت 97ر5 ملايين ريال عماني مرتفعة بنسبة 5ر217 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول. وأشار التقرير إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 026ر0 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 01ر22 مليار ريال عماني.

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