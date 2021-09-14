الأسرى الفلسطينيون يستعدون لإضراب مفتوح عن الطعام يتبعه إضراب عن الماء

قرر الأسرى الفلسطينيون خوض إضراب مفتوح عن الطعام لتحسين ظروف حياتهم اعتبارا من يوم الجمعة، وذلك بعد التشديدات الأمنية التي اتخذتها إسرائيل عقب فرار الأسرى الستة من سجن جلبوع.

أفاد بذلك رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن "ما تمر به الحركة الاسيرة في سجون الاحتلال من أسوأ الأوضاع التي مرت بها"، وأضاف أن الإضراب سيشمل ممثلي المعتقلات وقيادة التنظيمات وسينضم لهذا الاضراب الأسيران كريم يونس ومروان البرغوثي.

وأوضح أبو بكر أن إضراب يوم الجمعة سيشمل 400 أسير من سجن ريمون و200 أسير من سجن نفحة و300 أسير من عوفر و200 أسير من مجدو و50 من هداريم و 80 أسيرا من سجن ايشل و50 من شطة وجلبوع، مضيفا أن يوم الثلاثاء سينضم لهذا الإضراب بقية الأسرى .

وأكد أن الإضراب سيستثني الأشبال والمرأة والمرضى وكبار السن داخل سجون الاحتلال.

وقال أبو بكر إن إسرائيل أمام خيارين إما تلبية مطالب الأسرى أو إطلاق سراحهم، معتبرا أن "هذا صعب لدى الاحتلال وخاصة أن جزءا من الأسرى سيقومون بالتصعيد يوم الأربعاء القادم بالامتناع عن المياه".

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن مطالب الأسرى هي إعادة الوضع على ما كان عليه قبل تاريخ الخامس من سبتمبر، بالاضافة لإزالة الحاجز الزجاجي للأهالي أثناء الزيارة وإعادة السماح لزيارة الأهل بغزة وتركيب أجهزة هواتف في الأقسام لجميع السجون والسماح للأهل بإدخال الملابس، إضافة لإعادة الأسرى في العزل لأقسامهم وعدم وضع الأسرى الأربعة في زنازين الانفرادي.

ودعا لتحرك دولي وجماهيري وسياسي بدون استثناء لتفعيل المجتمع لصالح الأسرى، مبينا أن اجتماعا سيعقد هذا الأسبوع مع السفراء والقناصل الموجودين في فلسطين، إضافة لإرسال رسائل إلى مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والصليب الأحمر.