استقرار أسعار الذهب
استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين بيانات تضخم رئيسية في الولايات المتحدة قد تعطي مؤشرات بشأن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بتقليص إجراءات التحفيز الرامية لدعم التعافي الاقتصادي من الجائحة.
ولم يطرأ تغير يُذكر على سعر الذهب في التعاملات الفورية عند 1791.09 دولار للأونصة، في حين نزل في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1792.40 دولار، بحسب رويترز.
ومن المقرر صدور بيانات التضخم الأميركية. ويتوقع اقتصاديون أن يكون معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء المتذبذبة، ارتفع 0.3% في أغسطس/آب مقارنة بالشهر السابق.
واستقر مؤشر الدولار بعدما سجل أعلى مستوي قي أسبوعين أمس.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3% إلى 23.65 دولار للأونصة، وفقد البلاتين 0.3% إلى 957.87 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.6% إلى 2100.10 دولار.
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