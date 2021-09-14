الخليج – واس : قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 3,871 مستفيداً، وذلك خلال الفترة من 26 أغسطس حتى 1 سبتمبر 2021م.

وراجع عيادة الباطنية 1,824 فرداً، وقسم الطوارئ 414 مراجعاً، كما قدمت العيادة الوبائية خدماتها لـ 320 مستفيداً، وعيادة التغذية العلاجية 76 فرداً، وعيادة التحصين 23 مستفيداً، فيما راجع عيادة الصحة الإنجابية 305 مستفيدين، وقسم علاج الإصابات 242 شخصاً، والإحالة الطبية 7 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 239 فرداً، وعيادة الأطفال 421 فردا.

كما أجري الفحص المخبري لـ 3,367 مريضاً، وصُرفت الأدوية لـ 2,617 مراجعاً، فيما بلغ عدد مراجعي قسم الرعاية الصحية 1,101، وقسم التنويم 7 حالات، وقسم نقل الدم 24 حالة، وقسم التوليد 30 مستفيداً، وقسم تخطيط القلب 3 أشخاص.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أكثر من 3,800 مستفيد من العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في مديرية الخوخة خلال أسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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