أسعار الغاز في أوروبا تواصل ارتفاعها
واصلت أسعار الغاز في أوروبا تسجيلها مستويات قياسية تاريخية، حيث تجاوزت خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مستوى 800 دولار لكل 1000 متر مكعب، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله على الإطلاق.
وذكرت وكالة "سبوتنيك" أنه وفقاً لمؤشر (تي تي إف) الهولندي، الذي يعتبر من أكثر مراكز البيع الأوروبية سيولة وبيعا، فقد بلغ سعر العقود الآجلة للغاز خلال تعاملات اليوم مستوى 801.2 دولار لكل ألف متر مكعب.
ويذكر أن أسعار الغاز في أوروبا تسجل تقريبا كل يوم مستويات تاريخية، ويأتي ذلك في ظل تراجع مخزونات الغاز في المستودعات تحت الأرض وارتفاع الطلب.
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